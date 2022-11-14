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Fondaş gazeteci Ayşenur Arslan’dan tepki çeken sözler: Emniyet PYD dedi ama…

Fondaş gazeteci Ayşenur Arslan’dan tepki çeken sözler: Emniyet PYD dedi ama…
14.11.2022 18:42

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Taksim İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashir isimli PKK/YPG'li teröristin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası FETÖ PKK ve CHP medyası yine birleşti. Teröristin PKK'lı olduğunu itiraf etmesine rağmen FETÖ'cü Cevheri Güven CHP'nin yayın organı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Ahmet Nesin alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirmediğini ima eden ifadeler kullanarak PKK'yı aklama yarışına girdi. Söz konusu isimler PKK'yı aklamaya çalışsa da terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın daha önce söylediği itiraf niteliğindeki sözler kirli birlikteliği de afişe etti.

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AYŞENUR ARSLAN: EMNİYET PYD DEDİ AMA...
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise yaptığı açıklamada, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." şeklinde bir açıklama yaparak algı operasyonunun bir parçası oldu.

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