Fondaş gazeteci Ayşenur Arslan’dan tepki çeken sözler: Emniyet PYD dedi ama…

AYŞENUR ARSLAN: EMNİYET PYD DEDİ AMA...

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise yaptığı açıklamada, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." şeklinde bir açıklama yaparak algı operasyonunun bir parçası oldu.