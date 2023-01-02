Fondaş Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel'deki 'kriz' masasından uzlaşı çıkmamış, 'çoklu aday' tartışmaları başlamıştı. Yaşanan bu süreç tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı, İYİ Parti'nin oy oranının %19,6 olduğu iddia edilen bir seçim anketi dolaşıma sokuldu. CHP fondaşı Enver Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtti. Aysever, Ekrem İmamoğlu yanlısı bir yayın politikası izleyen CHP yandaşı Halk TV'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fırça yediğini söyledi.