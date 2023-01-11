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Fiyat sabitleme yayılıyor! Zincir marketlerden sonra giyim ve beyaz eşyada da başlayacak

Fiyat sabitleme yayılıyor! Zincir marketlerden sonra giyim ve beyaz eşyada da başlayacak
11.01.2023 10:38

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Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği küresel enerji krizi, küresel düzeyde enflasyonun yükselmesine neden oldu. Dünyanın büyük ekonomileri enflasyona karşı faize sarılırken, Türkiye kendine has ekonomi modeliyle bu süreçte pozitif ayrıştı. Sübvansiyon ve desteklerle vatandaşın bütçesine destek olan hükümete, özel sektör de katıldı. Zincir marketlerin fiyat sabitleme kararının milyonların yüzünü güldürdü. Başta beyaz eşya ve giyim olmak üzere çok sayıda sektör de bu adımı takip etme kararı aldı.

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