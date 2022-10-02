Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit özel harekat polisinin naaşı Tokat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan'ın naaşı Tokat'a getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34) şehit oldu. Şehidin cenazesi Gaziantep'te yapılan törenin ardından Tokat'a gönderildi. Tokat Havalimanında yapılan karşılama törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin şehidin eşi Ceren Çalışgan katıldı. Şehidin naaşı meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben garnizon şehitliğinde toprağa verilecek.