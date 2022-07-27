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Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit
27.07.2022 09:12

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Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye’deki Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda, Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu şehit oldu. Şehitlerin naaşı zırhlı askeri ambulansla alınarak Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi morguna getirildi. Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun otopsileri yapıldı. Sabah 09.30’da Gaziantep Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Sözleşmeli Er Mert Otal’ın naaşı Kırıkkale’ye, Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun naaşı da Çankırı’ya gönderilecek. Hastaneye 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural ile çok sayıda komutanın da geldiği bilgisi alındı.

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