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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü İstanbul Güngören'de yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü İstanbul Güngören'de yakalandı
06.01.2023 09:00

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve cezası kesinleşen firari polis müdürü Ahmet Ertekin, İstanbul’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre dün saat 11.20 sıralarında Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde şüphe üzerine bir kişiyi durduran polis, şüphelinin tedirgin olduğunu görünce araştırmasını genişletti. Kimlik ve parmak izi sorgusu yapılan kişin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan uzun süreden beri aranan birinci sınıf emniyet müdürü Ahmet Ertekin olduğu anlaşıldı.a

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