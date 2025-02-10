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Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiler
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Ferdi Tayfur'a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: "Babama düşman ettiler"

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 18:41

Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi arabesk müziğinin "babası" olarak bilinen Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından hem cenaze töreninde hem de vasiyetinde ortalık karıştı. Açıklanan vasiyet sonrası Tuğçe Tayfur'un açıklamaları dikkat çekerken, Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un bunu para karşılığında yaptığı iddia edilmiş ve ona ait olduğu iddia edilen küfürlü mesajlar ifşa edilmişti. Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile iddialara yanıt verdi.

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