Haberler Güncel Videoları Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...

Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...

Fena kapışma var! CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP yandaşı Barış Pehlivan'a 'istifa' salvosu: Türkiye düşmanlarıyla iş birliği...
20.02.2023 15:20

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşananlar CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Cumhuriyet Yazarı ve Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan deprem sonrası CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın müteahhitlerle ilgili açıklamalarına gönderme yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Lütfü Savaş ise, "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum." ifadeleriyle karşılık vererek Barış Pehlivan'ın kirli ilişkilerini işaret etti. Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

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