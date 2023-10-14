Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle ön plana çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı. Fazıl Say "Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider Erdoğan'dır" dedi. CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin yol haritasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail’i düşünüyorsa Biden’a değil Erdoğan’a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör ise "Savaş çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti" şeklinde konuştu.