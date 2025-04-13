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Fatih’te otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kamerada
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Fatih'te otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kamerada

Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:00:28

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil diğer araçların da birbirine vurmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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