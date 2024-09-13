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Fatih'te çöken metruk bina böyle görüntülendi
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Fatih'te çöken metruk bina böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 10:23 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 10:23

Fatih’in Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi’nde yer alan 3 katlı metruk bir binada saat 23.00 sıralarında çökmüş, o sırada caddeden geçen bir şahıs üzerine beton ve taş parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Can kaybı yaşanmayan olayda metruk binanın giriş katında kuaför dükkanı işletmecisi olan Adnan Işık binanın yıkılacağını anlayınca son anda kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtulmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ekiplerin çalışmaları sırasında K9 köpeği ve cihazlarla göçükte arama çalışması yapmıştı. Enkazın çevresi zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılmıştı. Çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman ise tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi. Görüntülerde çöken metruk binanın enkazı ve zarar gören yan bina görülüyor.

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