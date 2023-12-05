"Fatih Terim Fonu" adı altındaki dolandırıcılıkta Seçil Erzan'a 450 bin dolar veren Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap ilk kez konuştu. Erzan'la tanıştıktan 2-3 ay sonra söz konusu fondan haberdar olduğunu ve parayı verdiğini dile getiren Erkasap "Ne zaman öğrendim biliyor musunuz? Telefonunu kapattığı gün, ortadan kayboldu o gün öğrendim ben. Bana Fatih Terim'den hiç bahsetmedi. Zaten Fatih hocadan bana bahsedemez yani bana bahsettiği zaman bilir ki ben hemen Fatih ağabeye soracağım böyle bir şey var mı diye. O yüzden bana böyle bir şeyden asla bahsetmedi" dedi.