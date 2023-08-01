Fatih Portakal'dan İYİ Parti'yi koalisyon eleştirisi: İlkesiz bir parti! Kıyılarda sahillerde bile şansı yok bu partinin

Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken CHP'de süren kaosun yanında koalisyonda da büyük gerginlik hakim. Akşener Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu "AK Parti ve MHP'ye detek verilebilir" ifadeleriyle koalisyonda kopuş sinyali verdi. Bu gelişme sonrası CHP fondaşı Fatih Portakal canlı yayında İYİ Parti'ye yüklenirken "İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Meral hanımdan ben beklerim. Kıyılarda, sahillerde bile bir şansı yok bu partinin." dedi.