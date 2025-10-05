PODCAST CANLI YAYIN
Eyüpsultan’da plastik üretim atölyesinde yangın

Eyüpsultan’da plastik üretim atölyesinde yangın

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinin plastik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında yangın çıktı. Plastik üretimi yapılan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın yaşandığı sokak, polis ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar neticesinde alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Öte yandan iş yerinin tatil dolayısıyla kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Maddi hasarın yaşandığı olaya ilişkin polis çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sumud aktivistleri sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa geldi
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Sivas'ta feci kaza: 1 ölü 2'si çocuk 4 yaralı
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden öğretmene acı veda
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü
Ümraniye'de kontrolünü kaybeden otomobil bariyere girdi: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle