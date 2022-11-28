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Eyüpsultan’da bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı

Eyüpsultan’da bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı
28.11.2022 09:03

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Eyüpsultan’da bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Olay, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, karısından bir süre önce boşanarak ayrılan koca, gece saatlerinde evine giden eski karısının önünü sokak ortasında kesti. Daha sonra ikili çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda gözü dönen adam çocuklara aldırış etmeden yanında getirdiği bıçakla eski karısını defalarca bıçaklamaya başladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Durumu gören mahalle sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

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