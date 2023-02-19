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"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar’dan destek

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar’dan destek
19.02.2023 19:24

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını sosyal hesabından duyurdu.

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 tane eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede ailelerine açtıklarını belirtti. Bayraktar, aynı zamanda deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi kampanyaya davet etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için lojman olarak yeni inşa ettiğimiz ve bir ay sonra hazır hale gelecek 22 eşyalı daireyi, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası kapsamında bir yıl süreyle depremzede ailelerimizin kullanımına sunuyoruz. Depremin mağdur ettiği kardeşlerimizin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmesi için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet ediyorum" açıklamasına bulundu.

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