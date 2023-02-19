Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını sosyal hesabından duyurdu.
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar’dan destek
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