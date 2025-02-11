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Eskişehir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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Eskişehir merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 09:49

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir merkezli 9 farklı ilde suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yasadışı bahisle alakalı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, ateşli silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.

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