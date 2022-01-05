Eski İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler: Benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikat çeken iddialarda bulundu.

İYİ PARTİ ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTI

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.

Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." şeklinde konuştu.

AKŞENER İMAJIMLA OYNADI

Partililere uyarılarda bulunduğunu fakat hiçbir zaman dinlenmediğini ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisiyle çalışmak istemediğini 'bir eleman yollatarak' söylediğini ifade etti.

Özdağ, "Akşener benimle birlikte çalışmak istemediğini ifade etti. Nazik bir şekilde değil çok kaba bir şekilde. Elemanını yollattı, haber yolladı. Aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti, benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." sözlerine yer verdi.