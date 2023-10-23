Soykırımcı İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan yoğun bombardıman gece boyunca devam etti. Gazze'ye her saniye bomba yağdı. Abluka altındaki bölgede insani durum kötüleşirken, El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayan İsrail, Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de vurdu. Öte yandan Refah Sınır Kapısı'ndan son iki günde sadece 34 tır geçebildi. İsrail güçleri, Mısır, Lübnan ve Suriye'de bazı noktaları da vurdu. AA muhabiri Mustafa Deveci, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.
.