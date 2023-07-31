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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:33 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 18:41

Esenyurt'taki tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen saldırıya ilişkin, olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili olarak aranan tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tekel saldırısında tüm zanlıların yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, son gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." ifadelerini kullandı.

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