Esenyurt’ta ‘yol verme’ kavgası: Minibüs sürücüsüne yumruk ve motosiklet kaskıyla böyle saldırdılar
Esenyurt’ta trafikte seyreden otomobil ve bir motosiklet sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında ‘yol verme’ meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından araçlarından inen şahıslar, minibüs sürücüsüne saldırırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden otomobil ve bir motosiklet sürücüsü ile bir minibüs sürücü arasında 'yol verme' meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, araçlarından inen sürücüler minibüsteki adama saldırdı. Minibüsün camından sürücüye yumruklarla saldıran sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli şahsın kaskla minibüs sürücüsüne saldırdığı anlar da yer aldı.