Esenler’de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

İstanbul Esenler’de gece saatlerinde meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken, 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.45 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı sapağında gerçekleşti. Bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Henüz nasıl gerçekleştiği net olmayan kazaya karışan motosiklet olay yerinde sürüklenmesinin ardından yandı. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, otomobillerdeki Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.