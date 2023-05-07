Haberler Güncel Videoları Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: İmamoğlu önceden belirlenmeyen yerde miting yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: İmamoğlu önceden belirlenmeyen yerde miting yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: İmamoğlu önceden belirlenmeyen yerde miting yaptı
07.05.2023 21:51

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:45
Milyonlar Büyük İstanbul...
Güncel 00:50
Tarihi İstanbul mitingine...
Güncel 01:15
AK Parti İstanbul İl Başkanı...
Güncel 46:49
AK Parti İstanbul İl Başkanı A...
Güncel 14:33
7'li koalisyonun İstanbul...
Güncel 01:29
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde...
Güncel 02:28
''Büyük ve güçlü Türkiye''
Güncel 01:14
CHP ve İYİ Parti'nin adayları...
Güncel 00:19
7'li koalisyon mitingde...
Güncel 00:30
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li...
Güncel 55:40
SON DAKİKA I Başkan...
Güncel 02:25
Atatürk Havalimanı Millet...

6 Mayıs'ta İstanbul'da yaptığı mitingde hezimete uğrayan 7'li koalisyon terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı kirli ortaklığı perdelemek ve vatandaşları karşı karşıya getirmek için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden alçak bir provokasyonu devreye soktu. AK Parti'nin 2 milyona yaklaşan İstanbul mitingine gölge düşürmek için Erzurum'da kendisine gelen tepkilere rağmen korsan mitinge devam eden İmamoğlu, kendisini korumak için alanda bulunan güvenlik güçlerini hedef aldı. Öte yandan mitingin yasal olmadığı ortaya çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "CHP hem korsan bir miting yapmakta hem kamuoyunu yanıltmaktadır" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA