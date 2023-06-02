Ersan Şen Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: İnsan utanır

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nun önüne getirdiği mutabakatın ilk iki maddesine değinen Şen, söz konusu maddelerin zaten CHP'nin parti tüzüğünde yer aldığını ifade ederek, "İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya." dedi. Şen, yönelttiği eleştiriyle Mustafa Kemal'in kurduğu parti olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi küçük düşürdüğünü ifade ederek CHP liderine istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu.