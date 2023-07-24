Haberler Güncel Videoları Enver Aysever 'Halk TV'nin tapusu CHP'de' deyip anlattı: Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu

Enver Aysever 'Halk TV'nin tapusu CHP'de' deyip anlattı: Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu

Enver Aysever 'Halk TV'nin tapusu CHP'de' deyip anlattı: Kanal yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağlayıp tehdit ediyordu
24.07.2023 21:16

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun zoom cuntası sonrası medyatik aforaza başlayıp Halk TV ile CHP'nin tüm bağlarını kopardı. Bir de üzerine 'satılık gazeteciler' bombasını patlattı. Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya lağımını patlatması sonrası kötü kokular açığa çıkarken paçayı kurtarmak isteyen 'satılık kalemler' birbirlerini satmaya başladı. Yandaş medyanın içler acısı hali yüm çıplaklığıyla gözler önüne serilirken Ekremci Halk TV'nin akçeli işlerini açığa çıkaran flaş bir gelişme yaşandı. "Halk TV'nin tapusu CHP'dedir" diyen Enver Aysever, kanalın Uğur Dündar aracılığıya CHP'li belediyeleri haraca bağlayıp tehdit ettiğini söyledi. Aysever yalanlanması durumunda "Mudanya Belediyesi" dosyasını açarım" tehdidinde bulundu.

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