Hatay Antakya'da, oturdukları binanın enkazı altında kalan ve 3 ferdi sağ çıkarılan aileye mensup Eya isimli bebek sağ olarak kurtarıldı Depremden 70 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Eya Haddap (3), isimli bebeğin kurtarılma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Eya bebeğin ölen annesini bırakmak istemediği anlar izleyenleri kahretti. O anlara dair ikinci dram da arama kurtarma ekiplerinin konuşmalarında ortaya çıktı. Ekibin videoya yansıyan konuşmasında, annenin o an sağ olduğunu ve ekiplerle gözgöze gelip kızlarını onlara emanet ettikten sonra son nefesini oracıkta o anda verdiği duuyuluyor. İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o anlar...