Haberler Güncel Videoları Enkazdaki dram kamerada! Ölen annesini bırakmak istemeyen bebek videosu izleyenleri kahretti! Anne gözleriyle emanet edip vefat etti!

Enkazdaki dram kamerada! Ölen annesini bırakmak istemeyen bebek videosu izleyenleri kahretti! Anne gözleriyle emanet edip vefat etti!

Enkazdaki dram kamerada! Ölen annesini bırakmak istemeyen bebek videosu izleyenleri kahretti! Anne gözleriyle emanet edip vefat etti!
09.02.2023 15:17

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:40
Kahramanmaraş merkezli korkunç...
Güncel 02:52
Prof. Dr. Martin Mai'den...
Güncel 01:37
AFAD SON DURUM: 8 Şubat 07:45!...
Güncel 03:59
İskenderun Limanı’ndaki...
Güncel 02:26
Asrın felaketinde son durum
Güncel 00:23
TCG Sancaktar gemisi...
Güncel 00:32
Giresun ekibi 8 yaşındaki...
Güncel 00:15
5 yaşındaki Muhammed enkazdan...
Güncel 02:31
ABD Donanması'na bağlı USS...
Güncel 01:33
Hatay’da 65 saat sonra 10...
Güncel 01:29
Başkan Erdoğan: "1 yıl...
Güncel 00:37
Fatih Altaylı'nın yalanı...

Hatay Antakya'da, oturdukları binanın enkazı altında kalan ve 3 ferdi sağ çıkarılan aileye mensup Eya isimli bebek sağ olarak kurtarıldı  Depremden 70 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Eya Haddap (3), isimli bebeğin kurtarılma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Eya bebeğin ölen annesini bırakmak istemediği anlar izleyenleri kahretti. O anlara dair ikinci dram da arama kurtarma ekiplerinin konuşmalarında ortaya çıktı. Ekibin videoya yansıyan konuşmasında, annenin o an sağ olduğunu ve ekiplerle gözgöze gelip kızlarını onlara emanet ettikten sonra son nefesini oracıkta o anda verdiği duuyuluyor. İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o anlar...

Güncel Videoları
SON DAKİKA