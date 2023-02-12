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Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! “Şov yapma; burada işiniz yok!”

Enkaz provokatörü Ümit Özdağ'a hak ettiği dilden! “Şov yapma; burada işiniz yok!”
12.02.2023 23:32

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Deprem felaketi sonrası acılar üzerinde tepinip enkaz üzerinde miting yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a kirli provokayonu elinde patladı. Özdağ'a arama kurtarma ekiplerinden sert tepki geldi. Bir görevli "Yok seçim, yok Suriyeli, şu, bu... Laflarını duymaktan bıktık" diyerek çıkıştı. Gelişme üzerine Zafer Partililer apar topar görüntü alan telefonlara 'kamerayı kapat' diyerek müdahale etti. Öte yandan AK Partili Aziz Babuşçu Özdağ'a "Enkazdan önce AKP'liler çıkarılıyor" şeklindeki insanlık dışı yalanını hatırlattı ve 'Şov için buradasın, işin yok' dedi. Ümit Özdağ, "Bakın öyle söylemedim" diyerek kıvırdı.

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