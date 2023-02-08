Enkaz altındaki Elif ile itfaiye çavuşunun duygu dolu konuşması

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları bölgeye giden Burdur itfaiyesi ve UMKE ekipleri kurtarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen 7.7 şiddetinde ki depremin ardından Burdur itfaiyesi ve UMKE ekipleri yardım için bölgeye koştu. Günlerdir özveri ile kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerden sevindirici görüntüler gelmeye başladı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan görüntülerin ilkinde Kahramanmaraş'ta enkazın altında kalan biri 3 diğeri 5 yaşında olan iki kız kardeşin UMKE ekipleri tarafından kurtarılma anları yer aldı. 3 yaşındaki Ayşe ve 5 yaşındaki Fatmanur Buse'yi enkaz altından kurtaran ekipler görüntüleri izleyenlerin yüreğine su serpti. UMKE ekiplerinin bir diğer kurtarma görüntüsü de Hatay'dan geldi.

Hatay'ın Uğur Mumcu Caddesi Akademi City B Blok enkazında kurtarma çalışmasına katılan UMKE ekipleri enkaz altından 65 yaşındaki Recep Gümüş isimli vatandaşın 57 kurtarılmasını sağladı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına alınarak Sahra hastanesine gönderildi. Burdur itfaiyesinin enkaz altındaki çocukla sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma operasyonu gerçekleştiren Burdur İtfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif Temeli enkaz altından çıkartırken itfaiye çavuşu Ali Eryılmaz'ın Elif'le yaptığı muhabbet yüzlerde tebessüm oluşturdu. Elif'in "Ne zaman bitecek?" sorusuna karşılık itfaiye çavuşu Eryılmaz Elif'e; "Çok az kaldı. Kendin de biliyorsun 2 dakikadan az kaldı. Ama sen sabredeceksin. Çünkü burada ki en güçlü kişi sensin. Bizden daha güçlüsün" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Enkazdan çıkarılmasının ardından battaniyeye sarılan Elif Temel itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Enkaz altından kurtarılan Erva bebekten sonra annesi de kurtarıldı. Burdur doktorları anneyle bebeği birbirine kavuşturdu. Adıyaman'da on günlük Erva bebek de enkazdan çıkarıldı. Adıyaman Devlet Hastanesi'ne götürülen Erva bebeği Burdur'dan görevlendirilen doktorlar tedavi etti. Erva bebekten 3-4 saat sonra kurtarılan annesini de enkaz altından çıkaran ekipler anneyi ambulansla Adıyaman devlet hastanesine getirdikten sonra Burdurlu doktorların sayesinde Erva bebek ile annesi hastanede birbirlerine kavuştu.