Enkaz altında kalanlarla alay eden şüpheliye tutuklama talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 yaşındaki M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden M.B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, depremzedelere yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "hal böyle iken toplumsal olarak zor günlerden geçilen bu süreçte insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dair inancın tüm vatandaşlarda olması gerektiği aşikardır" dedi.

"Yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet kattı"

Sevk yazısında, "Belki de telefonunun kalan az miktardaki şarjı ile son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrardan yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırılma ihtimalinin bulunması dikkate alındığında şüphelinin, depremzedeler ile iletişime geçip 'seni kurtarmaya geliyoruz' şeklinde dalga geçerek gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreci alay konusu etmesi, yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katması kastının varlığına işarettir" ifadelerine yer verildi.

Tutuklanması talep edildi:

Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilemeyeceğini kaydeden savcılık, suça sürüklenen çocuğun işlediği iddia edilen eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyetinin bulunduğunu vurguladı. Dosyada yer alan şüpheli Y.S.'nin ifadesinde eylemi gerçekleştirenin M.B. olduğunu belirttiği, şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle şüphelinin tutuklanmasını talep etti.