SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu? Polat çifti davasında gizli tanığın ifadesi şoke etti | KKTC detayı
Haberler Güncel Videoları

Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu? Polat çifti davasında gizli tanığın ifadesi şoke etti | KKTC detayı

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024, 12:57   |   Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024, 12:57

Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 9,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala gizli tanığın mektubu gündeme bomba gibi düşerken, ifadeleri de ortaya çıktı. Tanık E.Ç., savcılığa Engin Polat'ın kara para trafiğine nasıl dahil olduğunu, kazanılan dev paranın gizlenme sürecini ve KKTC'ye nasıl aktarıldığını tek tek anlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Instagram erişime neden kapandı? Bakan Uraloğlu canlı yayında anlattı
16.08.2024Cuma
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
16.08.2024Cuma
Hamas'tan Doha'daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama
16.08.2024Cuma
Bolu ve İzmir'de orman yangınları! Bakan Yumaklı son durumu anlattı
16.08.2024Cuma
Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı
16.08.2024Cuma
Bunlar da Var
TBMM’de ’TİP’ik provokasyon! Ahmet Şık’tan skandal sözler: Tansiyon yükseldi 00:57
TBMM'de 'TİP'ik provokasyon!
16.08.2024Cuma
Meclis’te yumruk yumruğa kavga | VİDEO 16:02
Meclis'te yumruk yumruğa kavga
16.08.2024Cuma
Filistin oturumuna gelmeyen Özgür Özel Can Atalay oturumuna sekerek geldi 00:22
Filistin oturumuna gelmeyen Özgür Özel Can Atalay oturumuna sekerek geldi
16.08.2024Cuma
Yozgat’ta korkunç olay! 17 yaşında bir çocuk, önüne gelen 3 kişiyi bıçakladı: 1 ölü 01:05
Yozgat’ta korkunç olay!
16.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA