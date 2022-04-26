Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında yaptığı açıklamasının yalan olduğu bir kez daha tescillendi. Yapılan incelemeler sonucu söz konusu hanede bulunan akıllı sayaç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımı olmadığı, Kılıçdaroğlu'nun evden ayrılışının ardından enerji kullanımına devam edildiğini kayıt altına aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.