RAMAZAN İMSAKİYE
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En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

En düşük emekli maaşı ve geçici işçi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
28.03.2023 00:35 - Son Güncelleme: 28.03.2023 00:37

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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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Teklif ile emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltiliyor

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici işçiler ihtiyaç doğrultusunda 11 ay 29 gün çalışma imkanı elde edecek.

Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilebilecek.

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