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Emine Erdoğan'a, Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi

Emine Erdoğan'a, Uluslararası Apiterapi Federasyonunca "Dr. Beck Ödülü" takdim edildi
03.02.2023 23:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Apiterapi Federasyonu yöneticileri ve federasyonun farklı ülkelerden temsilcilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Federasyon Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve beraberindeki heyet, Emine Erdoğan'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Görüşmede, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay da yer aldı. Kabulde Emine Erdoğan'a, Macar Apiterapi Derneği Başkanı Janos Körmendy-Racz tarafından, geleneksel tıp uygulamaları çerçevesinde arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla apiterapi çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkıları dolayısıyla "Dr. Beck Apiterapi Ödülü" takdim edildi.

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