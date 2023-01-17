Emine Erdoğan, “Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık” programına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen "Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık" temalı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iklim krizine karşı küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere, "Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye, insanlık ailesinin birer ferdi olarak bu yolda bizimle omuz omuza yürümeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.