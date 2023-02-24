Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Sharif'i, Huber Köşkü'nde kabul etti.
Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile bir araya geldi
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