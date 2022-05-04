Emin Pazarcı’dan A Haber ekranlarında önemli açıklama: CHP’nin içerisinde ciddi çekişme var!

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak devam ediyor. Genel Başkanı'nın 'belediye başkanları görevini yapmalı' çıkışını hiçe sayan Ekrem İmamoğlu, 2023 hedefleri doğrultusunda son olarak Doğu Karadeniz turuna çıktı. Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlandı. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki adaylık savaşı ve 6 benzemezin bir araya geldiği masadaki son durum değerlendirildi.