Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te! Mustafa Elitaş'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın emeklilere en az 7 bin 500 lira maaş müjdesi haftaya Meclis'e taşınacak. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesinde de emeklilere ödenmesi planlanıyor. Gelen son dakika haberine göre emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş açıklamasında "Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak" dedi.