Emekli savaş pilotu Bahadır Altan’dan PKK kanalında küstah sözler! Türkiye'yi karaladı

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine düzenlediği hava haretı sonrası başta bölücüler ve terör destekçileri olmak üzere küstah açıklamalarda peş peşe geldi. Bu söylemlere imza atan isimlerden biri de eski savaş pilotu Bahadır Altan idi... Altan, Türkiye'yi 'kirli savaş mimarı' ve 'işgalci' olarak nitelendirdi ve muhalefete çağrı yaptı. Öte yandan emekli savaş pilotu, CHP yandaşı mangır medyasının baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de de sık sık programlara konuk oluyor.