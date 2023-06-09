Elebaşları sefa alt kademe sefalet içinde!

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki kararlı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Komandolar bölgede adeta iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerin kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran 2023 tarihinde sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

SEFALET İÇİNDELER

Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

Teröristlerin girilemez dediği her yere giren Mehmetçik bu kez de Hale Dağındaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

AÇLIKTAN YÜRÜYEMİYOR

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini belirtti.

AVRUPA'DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

TEPEDEKİ TERÖRİSTLER ZİYAFET ÇEKİYOR

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen sosyal medyaya düşen diğer fotoğraflarda PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

Avrupa'da kurulan terör tuzağına düşüyorlar. Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

Güvenlik kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin inlerine girerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın iyice köşeye sıkıştığını, her mağaraya girildiğini, her taşın altına bakıldığını, teröristlerin sonunun yaklaştığını, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.