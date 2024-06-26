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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 17:32

Elazığ'da ormanlık alanda yangın! Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yangın, Gümüşbağlar köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarihi Harput Mahallesi sınırlarına ulaştı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 5 ilk müdahale, 3 arasöz, 2 greyder ile 50 personel müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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