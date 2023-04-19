RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının detayları!

Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının detayları!

Ekrem İmamoğlu'nun 'rejim değişikliği' çıkışının detayları!
19.04.2023 21:00

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:29
Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol...
Güncel 00:19
Bakan Kurum, esnaf ziyaretinde...
Güncel 11:26
ABD Yüksek Mahkemesi'nden...
Güncel 00:40
Meral Akşener'den 7'li...
Güncel 00:44
CHP'li Özgür Özel'den vize...
Güncel 00:26
Vahşet! Ölümcül manevra: 4...
Güncel 05:17
TCG Anadolu'da gemisine...
Güncel 03:26
Türkiye 'Karadeniz Gazı'na...
Güncel 00:26
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan...
Güncel 02:08
Selçuk Bayraktar: Kızılelma 5....
Güncel 09:53
Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye...
Güncel 05:14
TCG Anadolu'ya 2. günde...

CHP - HDPKK(Yeşil Sol) - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. 2023 emelleri doğrultusunda İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakıp il il gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu seçim bir rejim değişikliği" çıkışında bulundu. Bilindiği üzere CHP'nin oy uğruna pazarlık masasına oturuğu HDPKK, "Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" açıklamasını yapmıştı. Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" demişti. Kandil'deki büyükbaş kalleşlerden biri olan Sabri Ok da "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun "rejim değişikliği" itirafıyla CHP - HDP(Yeşil Sol) - Kandil üçlüsünün birlikte hareket ettiği bir kez daha tescillendi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA