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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 16:48 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 16:52

Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e bir salvo daha: Ben o defteri kapattım

İyi Parti ile CHP arasında sular durulmuyor. Meral Akşener partisindeki istifalar sonrası Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek "Savaş ilanı kabul ediyorum" dedi. Akşener'in daha sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "korkak" ilan etmesinin ardından ortalık karıştı. Mansur Yavaş "korkak değilim" diyerek Akşener'i ikili oynamakla suçlarken İmamoğlu ise "Dün söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattı işime ve önüme bakıyorum. Eski dost düşman olmaz bugün dedikleri dün söylediğim gibi anlayın. Küçük küçük detaylar üzerinden konuşmak istemiyorum" dedi.

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