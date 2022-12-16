Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak ‘adaylık’ sözleri: ''Kararlıyım, cesurum, gencim, yolum uzun..."

2023 seçimlerine giderayak CHP içerisindeki adaylık savaşı körüklenerek büyüyor. Merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna girişen Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et" şeklindeki vetosunu hiçe saydı. Meral Akşener'le el ele vererek kendi adaylığının zemini için kolları sıvayan İmamoğlu, bugün de Kılıçdaroğlu'nu sinirden küplere bindirecek sözler sarf etti. "Kararlıyım ve cesurum" vurgusu yapan CHP'li İBB Başkanı, 2019'a atıfta bulunarak "O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Millet arkamızda, yolumuz uzun" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.