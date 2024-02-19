İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu akla ziyan bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "İBB olarak ‘Yarısı Büyükşehirden’ diyeceğiz 650 bin yeni yuvamızı inşallah hızlı bir şekilde başlatacağız. 100 bin sosyal konutumuzun inşasına hızlı bir şekilde başlayıp kentsel dönüşümde işte buradaki kardeşlerimizin çok uygun şartlarda oturabilecekleri konutları inşa edeceğiz." vaadini hedef aldı. Kentsel dönüşüme karşı çıkan Ekrem İmamoğlu söz konusu projeyi "Olmaması gereken proje olarak niteledi. İBB Başkanına tepki gösteren Murat Kurum, "Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur." dedi. Öte yandan Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi.