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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 11:54 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 12:05

Ekrem İmamoğlu'dan "süt" palavrası

Göreve geldiği ilk günden itibaren tıkır tıkır işleyen İstanbul'da ulaşımı sistemini yandaşa verdiği ihalelerle felç eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD sermayeli FOX TV'de skandal açıklamalara imza attı. İmamoğlu çocuklara süt dağıttığını iddia ederek kendisine gelen "Süt dağıtımını göremiyoruz" tepkilerine de asılsız açıklamalarla yanıt verdi. "Ben bunun reklamını yapamam yapmam. Tabi göremezsiniz biz gizli dağıtıyoruz" dedi. Ancak İmamoğlu'nun "Ben bunun reklamını yapamam yapmam." dediği işin dağıtımdan ziyade reklamını yaptığı ortaya çıktı.

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