PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 14:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 14:45

Ekrem İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu başkanlığında, Zoom üzerinden bir araya gelen parti içi muhalefet, hazırladıkları planı hayata geçirmek için adımlarını hızlandırdı. Genel Başkanlık yarışındaki mücadelesini açıkça sürdürmekten imtina edinen Ekrem İmamoğlu, adaylığını duyuran Özgür Özel ile birlikte hareket ediyor. Özel, adaylığını bir kez daha ve açıkça duyurduğu bir TV programında, İmamoğlu'nun İstanbul'da başarılı olduğunu ve yeniden aday olması durumunda seçimlerden galip çıkacağını söylemişti. Özel'in açıklamaları 'zoom cuntası'nın yeni planı olarak değerlendirilmişti. Bugün de İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde galibiyeti hedefleyen açıklamaları, muhtemel planı adeta doğruladı.

İBB tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan İmamoğlu, "Bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

İmamoğlu, "Vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız." ifadelerini de kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
04.08.2023Cuma
CHP’li Barış Yarkadaş’tan Ahmet Davutoğlu’na sert tepki: ‘’Siyasi nankörlük’’
04.08.2023Cuma
Barış Yarkadaş ile Mustafa Güzel birbirlerine girdi
04.08.2023Cuma
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK-YBŞ’nin sözde genel kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi
04.08.2023Cuma
TSK’nın ilk kadın amirali: Gökçen Fırat
04.08.2023Cuma
Bunlar da Var
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadeleye devam... 00:33
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
04.08.2023Cuma
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri! 00:25
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri!
04.08.2023Cuma
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK-YBŞ’nin sözde genel kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi 02:18
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
04.08.2023Cuma
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün 02:00
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
04.08.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA