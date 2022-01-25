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Ekrem İmamoğlu İstanbullularla dalga geçiyor! "Herkes kendi kaldırımını temizlesin"

Ekrem İmamoğlu İstanbullularla dalga geçiyor! "Herkes kendi kaldırımını temizlesin"
25.01.2022 11:33

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İstanbul'da kar esareti devam ederken Ekrem İmamoğlu balık restoranlarında rakı balık yaptı. Bu da yetmezmiş gibi skandal açıklamalarına devam ediyor. Valiliğin uyarılarına rağmen hiçbir hazrılık yapmayan İmamoğlu 16 milyon İstanbullaya kabusu yaşattı. Tuz deposuna giden İmamoğlu, sürekli gaf yaparak tuza kum dedi. Ayrıca İstanbullularla dalga geçer gibi açıklama yapan İmamoğlu "Bir gelenektir bir apartman kendi kaldırımını kendi temizler! Bir dükkan kendi kaldırımını temizler. Her kaldırıma bir eleman tahsis etsek 10 binlerce eleman yetmez. Sizden istirhamım herkes kendi kaldırımını temizlesin" dedi. Şaka gibi açıklamalarını sürdüren İmamoğlu, "150 civarında traktör cinsinde köy yolları için çalışan aracımız var. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre açık olmayan köy yolumuz yok." şeklinde konuştu.

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