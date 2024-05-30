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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:22 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:22

Ege'de EFES-2024 Tatbikatı: Gece safhasında milli silahlar hedefleri tam isabetle vurdu

EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla ile TSK komuta kademesinin katılımıyla dün gerçekleştirildi. 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın gece safhası nefes kesti. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.

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