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Edirne’de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Edirne'de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 12:16

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde 82 yaşındaki Fethiye Evren'in evinde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Evren'in komşularının alevleri fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Evin içinde alevlerin arasında mahsur kalan Fethiye Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evren'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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