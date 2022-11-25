Edirne’de alevler göğe yükseldi tarihi konak küle döndü

Edirne’de alevlere teslim olan, "2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" vasfındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan "2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan vatandaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı.